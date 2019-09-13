中秋節前後適逢柚子產季，少不了吃片柚子增添過節氣氛。但你知道嗎？其實它富含膳食纖維、鈣質和維他命C等營養成分，中醫裡認為有滋潤、解毒化痰的功效，甚至從果肉、果皮到花葉都有療效。所以，吃完的柚子皮也別急著丟掉！用點巧思，就能變成養生茶飲、美容泡澡、防蟲清潔的天然聖品。

維生素C是檸檬的1.5倍、鈣質是葡萄的1.7倍

根據衛福部食品營養成分表，柚子有豐富的維生素C，每100克含有54.5毫克，是檸檬的1.5倍。維生素C可以抗氧化、防止色素沉澱，也能修補身體，幫助傷口癒合。柚子中的鈣質每100克也有12毫克，是葡萄的1.7倍，能保護骨骼健康。

柚子從果肉、果皮到花葉都有療效。。(圖／ 康健網站)

敦仁診所營養師李姿儀說，柚子的水分也很多，每100克含有90克，可促進身體代謝，幫助排便。不過柚子的熱量偏高，2到3瓣就有60多卡，要適量攝取。

體質偏寒、容易腹瀉的人不宜食用

從中醫角度看，早在明代李時珍《本草綱目》就記載，柚子從果肉、果皮到花葉都有療效。柚子果肉味甘酸、性寒，有消食解酒、理氣化痰、潤肺清腸、生津止渴、補血健脾開胃等功效。

中國醫藥大學北港附設醫院中醫師楊淑媚說，柚子對於呼吸道、消化道都有很好的保養效果，因此咳嗽帶黏稠痰(熱咳)、便秘困擾、消化不良容易曖氣的人，都適合吃柚子，有助改善症狀。柚子也能促進食慾，可以幫助孕婦改善懷孕食慾低落的現象。

但因柚子屬於寒性水果，楊淑媚提醒，體質偏寒、容易腹瀉的人不宜食用。柚子也會刺激胃酸的分泌，若是有胃酸過多、患有胃食道逆流的人則要少吃。

此外，藥物救濟基金會也提醒，柚子中含有「呋喃香豆素(furanocoumarin)」，會抑制人體代謝特定藥物的酵素，使吃下去的藥延長在體內停留的時間，或導致血中藥物濃度異常升高，造成頭昏、心悸甚至猝死。

若有長期服用降血壓、降血脂、抗心律不整、免疫抑制劑、部分安眠鎮靜劑與抗憂鬱藥的人，要盡量避免食用柚子。

萬用柚子皮 實用4招非試不可！

除了果肉外，柚子皮也有不少功效。《本草綱目》中指出，柚子皮氣味甘辛、平、無毒，和果肉一樣，也有消食、下氣、化痰的功能。因此在中醫裡會運用柚子皮曬乾後製成藥材，主治氣滯胸悶、胃痛、咳嗽氣喘等症狀。

除了用在藥材，一般人在家也可以善用柚子皮DIY，兼具養生與天然功效。

中醫會運用柚子皮曬乾後製成藥材，主治氣滯胸悶、胃痛、咳嗽氣喘等症狀。（圖片來源：pixabay）

推薦1》養生柚子茶

作法：柚子皮先用乾淨的菜瓜布刷洗，溫水浸泡5分鐘，再用鹽巴擦洗表面並用水沖淨。接著削去白色部分，留綠色與少許白色皮。取1/3到半顆的量切條後加300毫升水煮10分鐘，最後加入一點茶葉泡開，柚子茶就完成了。

想要增添風味，也可以用果肉切塊及少許上述處理過的柚皮，加入蜂蜜蓋過，放在玻璃罐或保鮮盒放置冰箱一晚，隔天再沖溫水即可飲用。

楊淑媚說，柚子皮含有豐富的維生素，但因皮帶有苦味，所以先處理再運用。無論是柚子茶或是蜂蜜柚子水，都可以幫助腸胃消化、降油脂，有去油解膩的功效。

糖尿病患者常會口乾，不少也會伴隨油脂偏高的問題。楊淑媚說，柚子皮白、綠色部分都有療效，不含蜂蜜的柚子茶可以幫助止渴，又能降油脂，穩定血液中的膽固醇與三酸甘油脂，適合這類患者攝取。

推薦2》美容柚香澡

作法：將曬乾的柚子皮泡置約41度C的熱水中，或是先以沸水煮柚子皮，再倒入適溫的洗澡水中，全身浸泡。柚子中的精油成分有助於舒緩神經、消除疲勞、美容養顏的功效。

前台北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師吳明珠接受《康健》採訪曾指出，中醫典籍記載的藥浴，用途涵蓋治病、健身到美容，是相當普及的養生方式。因此她會用柚子皮泡澡，放鬆身心。

推薦3》防蚊、驅蟲、除臭用

作法：柚子皮曬乾，剪成條狀後，可以置於室內，或是放在門、窗口當作蚊香點燃，都有防蚊驅蟲的效果。柚子皮也可放入冰箱，有除臭效果。

楊淑媚說，柚子皮中含有揮發性的油脂，人聞會覺得很香，但對於蚊蟲而言則是刺激物質，不喜歡接觸，自然能夠趕走蚊蟲。

推薦4》柚香清潔劑

作法：將柚子皮綠色部分切下，切成條狀後放入玻璃瓶中，以95度藥用酒精填入蓋過柚子皮。放置一周後，將柚子皮取出，再加入3倍清水與3/4的椰子油起泡劑(可在化工行買到)，就可以用來洗碗、清潔。

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(中時電子報)