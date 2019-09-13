「20夢想起飛市集，首航泡泡秀」將在9月14日星期六下午15：00～18：00，於二林儒林公園熱鬧展開，活動邀請了二林在地青農、美食攤商，樂團表演、文創市集與公益活動等，絕對會讓前來的民眾有一個愉快且難忘的假期。
二林鎮長蔡詩傑與臉書二林四鄉鎮呷透透社團版主林煌凱，為了推動二林藝文活動及帶動地方產業，於是號召幾個好友與在地青農，一同企劃構思活動內容，想讓儒林公園成為新的特色據點，讓民眾假日多一個可以連接彼此與交流的地方，更能帶動地方產業發展
二林鎮長蔡詩傑表示，明年是2020年，二林，他們的諧音都是20，也有愛你，愛二林的意思。而「夢想起飛」則是希望在地產業能和夢想一起有個開始，因此這個市集被命名為「20夢想起飛市集」。
臉書二林四鄉鎮呷透透社團版主林煌凱說，希望市集未來可以多方發展，可以搭配不同主題，像是跳蚤市場、文創、青農等等，也可以和社區發展協會或社福單位結合，除了讓民眾假日多一個休閒去處，更是一個圓夢的旅程。
(中時 )
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