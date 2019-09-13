伊朗發生了一起令人難過的自焚悲劇。29歲的女球迷莎菈(Sahar Khodayari)，因為女扮男裝進入體育場觀看球賽遭逮，被法院判刑6個月。她為了抗議伊朗禁止女性進入體育館的規定，憤而在法院外自焚抗議。而莎菈在觀看球賽時，身著她最愛的球隊「德黑蘭獨立」(Esteghlal)代表色的藍色長袍，因此被大家稱為「藍色女孩」。

今年3月時，莎菈偷偷潛入了阿扎迪體育場(Azadi)支持她最喜歡的球隊。儘管莎菈已經做足了偽裝仍舊被警方識破，遭到逮捕。在上周法院判她必須被監禁6個月，莎菈為了抗議這不公平的規定，憤而自焚。在經過了幾天的搶救後，仍宣告不治。

莎菈的逝世引起了社交媒體的強烈抗議，她最喜歡的足球俱樂部「德黑蘭獨立」（Esteghlal）在一份聲明中寫道：「她想要實現一個非常簡單的願望，卻被迫走進了墳墓。」而伊朗議員薩拉里（Parvaneh Salahshouri）針對莎菈的悲劇在推特上寫下了「我們都有責任」。據《明報》報導，在贏得世界盃亞洲區外圍賽的伊朗足球隊隊長索查，亦發文悼念：「今日是國家隊最苦澀和悲痛的勝利，我們取得兩個入球並贏了球賽，但我們沒有勝出。我們輸了，因為天仍未破曉，我為自己的無能為力感到羞愧，更為那些掌握邪惡權力的人羞恥。在此向她的家人，以及所有伊朗女生送上慰問。」

在大家都紛紛慰問之際，卻驚傳莎菈的家人收到了伊朗政府的警告。據《德國之聲》報導，與莎菈家人保持聯繫的伊朗裔加拿大記者兼製片人巴哈利（Maziyar Bahari）表示：「莎菈上週五就去世了，但國安部門立即就將她埋葬。當局對她的家人說：『你家女兒已經給我們造成太多的麻煩，我們不想再聽到你們的任何消息。』她的親屬受到了嚴厲的恐嚇。」

雖然「藍色女孩」效應持續在世界發酵，國際足聯主席詹尼(Gianni Infantino)也早在7月時警告伊朗必須要採取適當的措施確保女性能夠觀看球賽，但是將於10月10號在阿扎迪體育場進行伊朗與柬埔寨的世界盃預選賽的伊朗，目前仍是沒有提供任何婦女能進場的公告。

(中時電子報)