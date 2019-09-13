胡志強接受BBC訪問：以維護新聞自由為己任 旺中將持續監督政府 09:002019/09/13 中時電子報 王子瑄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 旺旺集團副董事長胡志強在「第四屆兩岸媒體人北京峰會」上致詞。（記者呂佳蓉攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日前國內部分人士發起所謂的反「紅色媒體」示威遊行，並指稱旺旺中時集團即為所謂的「紅媒」，意指旺中是親中及與大陸商業關係過份密切的媒體。 對此，BBC中文網以書面形式訪問了旺旺集團副董事長胡志強。胡在訪問中闡述集團立場和主張，強調旺旺集團信念為「真道理性，真愛台灣」，深信兩岸好，台灣才會好，並以專業態度經營媒體；更強調民主自由是台灣的核心價值，維護言論自由及新聞自由，是全民的責任，做為第四權的媒體，我們將持續監督政府，保護人民權益。 旺旺集團在《外國代理人登記法》爭議中向BBC闡述己方立場 (中時電子報) #2020大選 #旺中 #胡志強 #紅媒 #旺旺 #BBC 也許您會感興趣 推薦閱讀 注意健康當理性吃貨 旺旺推新子品牌「Fix Body」 19:372019/09/09 財經 做理性吃貨 旺旺推新品牌Fix Body 04:102019/09/10 兩岸新聞 傳承中創新 旺旺米麵譽滿京華 04:092019/09/12 兩岸新聞 藍綠對決、三腳督 最新民調出爐 07:002019/09/13 政治 月圓人不圓！郭台銘造反國民黨 04:102019/09/13 政治要聞 舉頭三尺有神明！村長嗆黑韓名嘴 敢不敢發誓沒拿錢 04:102019/09/13 政治要聞 郭脫黨參選 綠營爽在心裡！對上分裂國民黨 蔡露出一抹微笑 04:102019/09/13 政治要聞 新聞透視》綠拉郭打韓 重演2000藍營悲劇 04:102019/09/13 政治要聞 韓勝選難靠小藍 胡幼偉：「反綠非藍」選票韓、郭必爭 02:512019/09/13 政治 民調「三腳督」韓國瑜為何逆轉勝 趙少康分析玄機 02:312019/09/13 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度嚇人！ - 政治 藍綠對決、三腳督 最新民調出爐 - 政治 高鐵巧遇韓國瑜 身旁驚見神秘女子 - 政治 韓國瑜造勢後兩民調非常吊詭 名嘴爆原因 - 政治 最新民調震撼網！大喊這不是中時 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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