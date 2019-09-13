日前國內部分人士發起所謂的反「紅色媒體」示威遊行，並指稱旺旺中時集團即為所謂的「紅媒」，意指旺中是親中及與大陸商業關係過份密切的媒體。

對此，BBC中文網以書面形式訪問了旺旺集團副董事長胡志強。胡在訪問中闡述集團立場和主張，強調旺旺集團信念為「真道理性，真愛台灣」，深信兩岸好，台灣才會好，並以專業態度經營媒體；更強調民主自由是台灣的核心價值，維護言論自由及新聞自由，是全民的責任，做為第四權的媒體，我們將持續監督政府，保護人民權益。

(中時電子報)