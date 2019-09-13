貿易商表示，大陸進口商今天購買至少10船美國大豆，為至少6月以來最大採購量。美方表示樂見大陸再度採購美國農產品，但持續揚言可能增加關稅。

全球兩大經濟體美國和大陸將於下月舉行高層貿易會談，目的是終結一年多來的雙邊貿易戰。雙方的次長級官員料於近日在華府會面，為下月的會談鋪路。

路透社報導，兩名知悉相關交易的貿易商說，這批大豆購買量共計至少60萬公噸，預定10月到12月從瀕太平洋岸的美國西北部出口碼頭運出。

這是華府和北京貿易緊張可能逐漸降溫的另一跡象。大陸上月暫停購買所有美國農產品，以回應美國總統川普揚言對大陸商品祭出更多關稅，當時雙方關係降到低點。

大陸是全球最大的大豆買家，在激烈貿易爭端期間，美國大豆對大陸出口量暴跌，供應商逐漸將價格推向近10年低點，美國農民難以獲利。

大陸發布對美國貨品課徵報復性關稅的豁免清單後，川普昨天也釋出善意，宣布同意延後兩週調升對價值2500億美元大陸商品加徵的關稅稅率，顯然是為美中貿易會談鋪路。

雙方出現讓步後，全球股市今天走揚。芝加哥期貨交易所大豆期貨今天升至一個月高點。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）樂見大陸示好，但也試圖緩和市場對於這些舉動可能促成貿易協議的樂觀情緒。

他告訴財經媒體CNBC，川普準備好維持或甚至調升對大陸商品關稅，而北京先前不僅要求撤銷關稅，還要求更多讓步。

(中央社)