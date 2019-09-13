今天開始就是中秋三天連假了，來陽明山走走吧！有群活潑的玉兔悄悄團聚在陽明公園花鐘，顯得格外熱鬧有趣。台北市政府工務局公園處特地利用水彩造型雕塑和木製月兔，將陽明山著名的旅遊景點—花鐘廣場營造出歡樂團聚的意象，歡迎民眾中秋節前夕與家人走一趟陽明山，在花鐘留下繽紛記憶。

天使花海。（圖取自台北旅遊網）

公園處表示，陽明公園是吸引許多國內外遊客的觀光勝地，除了最著名的陽明山花季，在每個季節公園處都會將花鐘布置不同種類的花卉，因此整年都能欣賞到不同樣貌的花鐘。今年秋季以「彩繪花鐘」為主題，將花鐘周圍擺設放大版的水彩筆與水彩，搭配由日日春佈置的草花拱橋，與地上的天使花相互映照，營造出繽紛色彩。

花鐘遠景。（圖取自台北旅遊網）

整個花鐘廣場就像是塊自由創作、毫無拘束的畫布，展現聞風舞動的熱鬧氛圍。另外，為了呼應中秋節，亦增添許多木頭手工藝的月兔，讓現場更多了幾分原始的大自然風格，花鐘廣場成了活潑、絢麗的藝術品。

日日春花橋與花鐘。（圖取自台北旅遊網）

中秋不只烤肉，著明亮的月光到陽明公園來散散步，吹吹沁涼的夜風，更富情趣。尤其在月光下，櫻花溪流區宛若人間仙境，而這次布置的主要花卉—天使花與日日春所散發出明艷的色彩，讓整個陽明公園更加夢幻。值得一提的是天使花與日日春此兩種花卉是少數於台灣夏季高溫環境下，仍然可以綻放美麗花朵的草花，天使花為多年生草本植物，花朵由葉腋處長出，由下而上逐漸開放，有紫、粉、白等顏色，開花習性與同屬的金魚草類似，因此英名又叫夏季金魚草。

木製玉兔嬉戲。（圖取自台北旅遊網）

日日春是多年生草本植物，花冠具五枚裂片，一般常見的為粉紫色品種，近年則培育出許多新興花色，如雙色、橘色、紫色等，花朵數多也較大朵，喜愛陽光且耐旱。這次以白、粉、紫三色天使花，搭配紅與粉紫色的日日春彩繪花鐘廣場，豐富視覺上的色彩感。如果您還苦於夏季都沒甚麼花能欣賞，歡迎到陽明花鐘賞花遊樂，過個不一樣的中秋節！

提醒您，為了保持賞花的愉快心情，避免塞車或尋找停車位的不便，建議大家多多利用大眾工具前往，搭乘台北市公車260、303、681、紅5等，至陽明山總站下車。

(中時電子報)