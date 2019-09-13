節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

2019.09.12新聞深喉嚨 藍31大老聯名籲團結 郭退黨吹裂解號角？KMT鳴集結號

鴻海集團創辦人郭台銘，在中秋節前夕發表退黨聲明，正式退出國民黨。新北市議員葉元之表示，基層支持者非但不憤怒，還都很平靜，因為藍營已找到最好的總統候選人——韓國瑜。對藍營支持者而言，最想送給郭8個字：「慢走不送，安心上路。」

葉元之在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，面對郭台銘他就想唱一曲《分手快樂》，因為藍營已經找到最後的總統選人，那個人就是韓國瑜。至於郭，隨便他想怎樣都行，藍營支持者也不在乎。

葉元之進一步指出，自己開直播時，發現民眾非但不激動憤怒，反而還都很平靜，因為都覺得「鬆一口氣，你終於走了！你不用再凌遲我們了！」大家都想 送郭台銘8個字：「慢走不送，安心上路。」甚至還希望郭「快走不送」。

此外，葉元之也提醒綠營，毋須見縫插針，故意在那邊取笑國民黨。因為藍營將自立自強，這些動作反而讓藍營更凝聚；郭台銘說他要「退黨」，反而讓黨員有違和感，驚呼：「啊！你是我們黨的啊！」

(中時電子報)