楊秋興在臉書上評論國民黨聯署登報。(圖/翻攝自楊秋興臉書)

昨(12)日國民黨31位大老簽名聯署登報，以「團結、奮鬥、救中華民國」為題，呼籲鴻海集團前董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜可以攜手合作，為國民黨2020執政努力打拚。前高雄縣長楊秋興在臉書上表示，這份聯署令人「啼笑皆非」。

楊提到，今年8月15日他召開記者會宣布退黨時前總統馬英九就曾打電話給他，說「秋興你和韓國瑜的恨怎麼這麼深啊！」楊秋興回應「報告總統：不是恨啦！硬要說是我看不起韓，精準來說是憂憤，原本2020一盤好棋被韓的私心、貪圖大位毀了，讓蔡英文有死灰復燃的機會。」

楊秋興認為，私心、貪圖大位是這次藍營大選最大的問題，國民黨的初選過程就是充滿著偏袒、算計與造假；7月15日公布的蔡韓一對一民調中，韓以47%:15%大勝蔡英文32%，但一個多月後多家的民調中，韓國瑜支持度竟反遭蔡英文倒打10%，一來一回竟差了40多%，這難道不是國民黨造假的事證嗎？

楊秋興表示，政黨應該提出最佳人選來為國家服務，而不是用「公正、公平、公開、透明」來搪塞的；今日藍營強硬提出的候選人遭人百般批評，如今這個黨還能期待團結嗎？還要奮鬥嗎？能夠救中華民國嗎？楊秋興呼籲，「為了台灣安全與發展、年青人的未來及兩岸的和平與發展，自己的國家自己救，國民黨可以倒但台灣不能倒、中華民國不能倒！」

(中時電子報)