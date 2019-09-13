今天開始就是中秋三天連假囉！來台北市立動物園的水禽區動物園看可愛鳥寶寶！小家庭生活的灰頸冠鶴，跟習慣群居的大紅鶴，生活方式完全不同，沒有鄰居互相照應，灰頸冠鶴的鳥爸爸和鳥媽媽，處處更加謹慎小心。可愛的灰頸冠鶴愛在叢林裡學走路，好像在玩捉迷藏。

冠鶴是早熟性的鳥類，孵化後沒幾天就會跟著親鳥到處學習（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

今年7月，保育員注意到「170」和「194」這對灰頸冠鶴總是鬼鬼祟祟，仔細觀察後，終於發現牠們利用植物枝葉，在水池中央的野薑花附近堆疊築巢，並陸續產下4顆蛋，孵蛋期間還遇到颱風，真是讓人捏了一把冷汗。

利奇馬颱風離開台灣後，保育員於8月11日觀察到3隻灰頸冠鶴寶寶順利孵化（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

利奇馬颱風離開台灣後，保育員於8月11日觀察到3隻灰頸冠鶴寶寶順利孵化，鳥爸爸鳥媽媽非常小心謹慎的保護幼雛，平常飛行能力強，水禽區的每個角落都是冠鶴的活動範圍，但現在因為帶著3隻雛鳥，就總是盡量隱藏行蹤，只要發現有人在關注牠們，就會無聲、大步的帶著雛鳥沒入灌木叢裡，即使是保育員利用送餐時機，想要就近觀察雛鳥的健康狀況，也得花上一番功夫。

沒有鄰居互相照應，灰頸冠鶴的鳥爸爸和鳥媽媽，處處更加謹慎小心（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

冠鶴是早熟性的鳥類，孵化後第二天就會跟著親鳥到處學習，冠鶴爸媽除了引導小冠鶴啄食，還試圖整理地面讓幼鳥較好行走。在環境自然的水禽區，小冠鶴就像走在叢林裡，偶爾會被水草絆倒，也有天敵的威脅，天候更是影響雛鳥成長順利與否的關鍵，也難怪親鳥隨時都得提高警覺小心翼翼地。

在環境自然的水禽區，小冠鶴寶寶就像走在叢林裡（左）、中秋連假到動物園賞鳥，如果偶遇灰頸冠鶴家族，請記得保持輕聲細語哦！（詹德川攝）（右）。（台北市立動物園提供）

同樣生活在水禽同的大紅鶴，一次只生1顆蛋，屬於半早熟性的鳥類，剛孵化時全身覆蓋柔軟的絨羽，眼睛已經張開，但無法自行進食，也還不會行走，集體營巢的好處多，如果有敵人來立刻發出聲音警戒，形成一個戒備森嚴的大社區。

灰頸冠鶴育雛期間保育員加強觀察，其中兩隻小冠鶴積極跟著親鳥活動，另一隻體型明顯較小，經常走一段路就會坐下來休息，9月一次大雨過後，保育員遍尋不著，再也沒有看到牠的蹤影。

趁著中秋連假到動物園賞鳥，體型高大貌似天不怕地不怕的冠鶴一家，育雛期間其實非常敏感，如果在水鳥區看到正在遊學的灰頸冠鶴，千萬別大聲呼喚，因為鳥爸爸和鳥媽媽可是會想盡辦法把小鳥藏起來喔！

(中時電子報)