面對美國男籃兵敗大陸，今年世界盃最好只能拿到第7，美國男籃總管柯蘭吉洛這下子真的動怒了，他在接受《美聯社》訪問表示，對於美國隊在世界盃表現相當失望，更不會忘記那些原本答應打世界盃，卻先後宣告退出的NBA球星！

也難怪柯蘭吉洛如此生氣，畢竟今年世界盃美國男籃35人大名單當中，最後只有4人參賽，包含哈登、安東尼戴維斯、利拉德等球星都找理由宣告退隊，也讓美國男籃星光黯淡，竟在世界盃接連輸給法國、塞爾維亞，最多只能搶第7。

「為了準備世界盃，我們賽前進行大量工作，也得到許多球員的出賽承諾，但最終很多人並未出現在賽場上，這讓人很失望，」柯蘭吉洛說，「我們本來可以兵強馬壯，誰也想不到美國隊竟有這麼多臨陣退縮的球員，確實是很大遺憾。」

美國男籃接下來就要備戰明年東京奧運，相較於世界盃，NBA球星參加奧運意願較高，不過柯蘭吉諾提前放出狠話，「我很迫切看到那些球員跟我們聯繫表達加入意願，但我會這樣說，跟我們想要誰相比，我們不想要誰也很重要。」

柯蘭吉洛更對美國男籃總教練帕波維奇感到遺憾，因為帕波維奇在球員時期，曾經錯過代表美國隊征戰1972年奧運，隨後擔任2002年世錦賽與2004年奧運美國男籃助教，也跟金牌無緣，「我本來期望帕波維奇可以享受摘金榮耀！」

(中時電子報)