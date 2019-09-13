台中市長盧秀燕是六都唯一女性首長，但幾波民調出爐，成績都在後段班，為搶救民調，內閣換血，新任首長上任後，馬上到各行政區拜會市議員搏感情，市議會民進黨團副總召邱素貞表示，要接地氣，最重要是減少民怨，親民不只建立在穿白襯衫、牛仔褲的形象，縮短民意落差，才能讓市民有感。新任新聞局長黃國瑋表示，市府團隊會繼續努力推動市政，感謝議員提醒與建議，市府一定傾聽民意、加倍努力，回應市民的期待。

報到！被盧秀燕寄予厚望的新任台中市政府新任新聞局長黃國瑋、經發局長張峯源、社會局長彭懷真等3人，各在市府化妝師、拚經濟及社福領域扛起重任。

黃國瑋等三名甫上任的燕團隊成員，12日下午立即連袂拜訪民進黨市議員邱素貞，希望加強施政溝通，爭取支持。

3名局長「新官上任」，身段柔軟的向議員拜碼頭，邱素貞表示肯定，樂見市府主動溝通，有溝通可以減少誤會，縮短民意，市府推動市政前，應多與議員與地方人士溝通，了解民意之所在，避免推出的施政與地方有落差，就會造成很大的反彈。

邱素貞也表示，去年底市長就職典禮，盧秀燕穿牛仔褲出席，意在形塑接地氣打拚團隊、親民形象，但8個多月過去，盧團隊從限縮敬老愛心卡福利、停止維護綠柳川建設、變賣社會住宅土地，供建商蓋豪宅等引發外界議論，施政滿意度民調成績吊車尾，台中市光榮感也打折。

「要接地氣，市府團隊應整合資源，傾聽人民的聲音，盡速做出具體成果，才能讓民眾有感」，邱素貞說，地方上很多長者向她建議，敬老愛心卡1000元額度，不應限縮補助，建議敬老愛心卡的點數可以讓使用民眾自行選擇付健保費、計程車資，或折抵看診費用等等，來提高使用率，讓長輩活得更健康、快樂。

她提醒盧秀燕，施政能否贏得民心，除主政者是否具宏觀施政理念外，市府團隊應整合資源，多聽民意，雙向溝通，縮短民意跟施政落差。

黃國瑋表示，目前台中各項市政都在推動，包括老人健保恢復補助造福22萬長輩、財政部評比台中市上半年招商六都第一，市府也在半年內打通西安街，水湳到逢甲車程從20分鐘變成2分鐘，明年已編列預算繼續推動社會住宅。

對議員針砭時政，黃國瑋強調，議員為民喉舌，與民意第一線接觸，市府團隊會全心全力回應市民的期待，努力推動市政，共同打造「富市台中，新好生活」。

(中時 )