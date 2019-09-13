台北市長柯文哲今（13日）上午7時許前往新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲今（13日）上午7時許前往新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲今（13日）上午7時許前往新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲今（13日）上午7時許前往新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜，媒體持續關心鴻海創辦人郭台銘是否參選總統，未來是否會穿著郭的背心幫忙爭取民眾連署，柯文哲則笑說「不用啦！我幫他填一張就好！」

關於立委提名，柯文哲表示，民眾黨還沒有正式成立，總是要有網站等程序，已經跟部分人士談過，他們也有意願要出來選，離報名截止還有2個月，過程中慢慢號召，不會只提名10席，就慢慢找，也不一定都鎖定在台北市。

關於郭台銘參選總統連署，柯文哲說，順其自然，等他宣布正式參選要登記參選再來促成，何必現在說一大堆，順其自然也尊重郭，「郭台銘若真的要選，才需要連署！不要選何必要連署。」

柯文哲提到，總統連署門檻約28萬，但為在安全範圍內，有可能收回來的身分證、資料不完全等，一般都要連署40至50萬份。

至於是否會穿著郭台銘的背心幫忙爭取民眾連署，柯文哲笑說，「不用啦！我幫他填一張就好。」

另外，柯文哲14日將前往高雄市參拜及參加柯粉俱樂部烤肉聯誼，是否會跟郭台銘合體，柯文哲表示，「不曉得！」至於是否擔任郭的榮譽總幹事，柯則回應，「再講！再講！」

柯文哲表示，一對一絕對是總統蔡英文連任，藍營應該要思考，為何基層會有焦慮。個人利益大於政黨利益，要不是這樣，怎麼會搞成這樣？至於是哪個個人，柯文哲則不願意明說。

柯文哲表示，前立法院長王金平還是很重要的，不會被邊緣化，當今台灣的政治人脈沒有人可以贏王金平。心平氣和、順其自然，認真盡力做事。

(中時 )