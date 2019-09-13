台南市指定古物數量高居各縣市之冠，截至2019年8月底，公告古物共計國寶3組6件、一般古物79組648件，為健全古物保存，台南市文化資產管理處首開先河，訂定古物巡查執行作業SOP，現已完成全市古物體檢，600多件多數屬於「健康良好」，僅1件孔廟石碑長年風化列為第3級，但未傷及古物本體，每季追蹤即可，10多件有零星輕微狀況無大礙。

文資處為了科學化、系統化掌握追蹤600多件指定古物個別健康狀況，量身打造保存維護方案，2018年起展開古物全面體檢，更率全國之先，建立台南市古物保存巡查制度。

文資處表示，台南古物指定數量居全國之冠，背後代表主管機關和所有權人如何保存維護，台南600多件指定古物，光是材質就涵蓋紙質、木質、石質、金屬質、陶質、玉質等6種類型，不同材質特性對應不同保存維護重點。

此外，個別古物本身保存狀況、環境條件不同，相對應的古物保存維護及管理課題也不同，如何精準掌握每件古物健康、環境及人力資源條件及可能潛在危害因子，為古物量身打造合適保存維護策略，是目前主管機關和所有權人所面臨的重大挑戰。

鑒於古物保存維護就像人體保健，定期健檢是預防醫學一部分，文資處2017年規畫「台南市古物保存巡查輔導機制先期評估計畫」，2018至2019年間委託國立台南藝術大學執行。

文資處依古物材質分級，完成全數古物巡查，健康等級共分5級，600多件古物多數狀況穩定，每年巡查即可，但有10多件有輕微裂化，專業團隊評判性質穩定，不用緊急處理，避免過度不當修復，其中，孔廟1座石碑因長年風化，列為第3級，被專業團隊評定有點狀況，但未傷及古物本體結構，採取每季巡查1次。

透過這項計畫，不僅完成台南古物詳實健檢，精確掌控古物現況，也為每件古物訂定後續定期檢視追蹤頻率及重點，以「預防勝於治療」概念，定期檢視、追蹤古物狀況，為古物量身規畫最合適保存維護方案，延長保存年限。

(中時 )