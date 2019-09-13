警方提醒，最好能將愛車停放在有監視器且明亮之處所最為得宜，較不易成為竊賊下手目標。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市東海大學日前發生機車遭人破壞打開置物箱，車內物品被洗劫一空，竊嫌原以為神不知鬼不覺的犯罪計畫，不料一舉一動全都被監視器拍得一清二楚，警方得以迅速循線將其查緝到案，警方提醒機車族，車子熄火時拔除鑰匙，最好將愛車停放在有監視器且明亮處所，較不易成為下手目標。

25歲的畢姓竊嫌徒步至東海大學校內的停車場，四處尋覓下手的對象，利用攜帶的十字起子將機車破壞並打開置物箱

，將置物箱內的物品全部竊走。

一名李姓車主要去騎車時，發現自己的愛車遭破壞，車內錢包及300元現金被竊走，馬上向台中市警察局第六分局協和派出所報案。

員警獲報後鍥而不捨的調閱監視器，比對多名嫌疑人後鎖定犯嫌就是畢姓男子，將其查緝到案，畢男自知難逃法網，坦承因一時貪念而犯下竊盜犯行，全案經台中地檢署以《竊盜罪》起訴。

警方呼籲，機車置物箱內勿放置貴重物品，機車竊盜時常發生在較為陰暗、無人看管或無監視器的地方，除了加裝大鎖、離開車子時熄火將鑰匙拔除外，能將愛車停放在有監視器且明亮之處所最為得宜，較不易成為下手目標。

(中時 )