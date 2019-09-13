把300年前、第六世達賴喇嘛倉央嘉措的詩作搬上舞台，玉舞蹈劇場舞動倉央嘉措情詩。（玉舞蹈劇場提供／李欣恬台北傳真）

把300年前、第六世達賴喇嘛倉央嘉措的詩作搬上舞台，玉舞蹈劇場全新作品《在愛裡流浪－倉央嘉措的情與詩》，結合舞蹈、戲劇和音樂等元素，從佛法的超然、人間真情的深刻，探詢世間最難解的情與愛課題。

玉舞蹈劇場藝術總監華碧玉表示，有鑑於許多人為情所困，「不管是以前還是現在，人在『情』和『愛』這樣的命題下，所遇到的糾結或執迷，通常都很相似，希望這齣作品能與觀眾建立更深的連結。」

倉央嘉措除了在世時是達賴喇嘛，同時也是個詩人，有「愛情中的如來」的封號，在三百年前便用詩句刻畫愛情的不同樣貌。

《在愛裡流浪－倉央嘉措的情與詩》由華碧玉擔任編舞，徐灝翔及林俐馨共同創作舞作腳本，音樂設計為李宗翰。作品從不同面向將倉央嘉措詩句裡的佛法哲理，與現代人的情感做連結，探討在不同時空下與不同階段的愛。

華碧玉表示，「我們希望在問答中創造出更多對話的可能，而不只是單向的給予答案。」華碧玉說，《在愛裡流浪》將「愛」和「情」分開解讀，「愛裡一定有情感的存在，而對我來說，不管是愛情、親情、或是友情，這些情感都應該是溫暖的、浪漫的。」

演出將9月14日、15日在台北市中山堂中正廳登場。

(中時 )