蔡英文總統今天參拜「葫蘆堵海光宮」，由於選情加溫，總統參拜行程滿檔、「武裝」上陣一天光是握手就握了上千隻，今早還戴了護碗上陣；媒體關心詢問，「總統

手怎麼了？」總統笑說，「保護手腕，這是護腕，避免扭到。」

被問到被問到昨天等多家民調都指出，在各種競爭的樣態下，總統持續領先優勢，郭台銘甚至成為第三。總統怎麼看？蔡總統表示，選舉活動進行中各種民調民調有它的背景時間及做民調的考量，但他們都做為參考。

至於北中南成立競選總部一事表示，他說，其實民進黨的組織建構滿完整的，各地很多民意代表，現階段民進黨在各地的組織、民代能夠做最好的整合跟責任的分配這是進行中的事情，整配完成的時候，會對外面來說明。

總統受訪時還特別對媒體說，「今天是中秋節，可否借否我一分鐘？」她表示 中秋節的今天，祝全體國民中秋快樂，闔家平安。語畢還強調，「這一定要播喔！」

(中時 )