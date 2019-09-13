美國聯邦參議院今天通過一項法案，針對大陸對待新疆維吾爾人的作為施加壓力，要求美國政府密切監督大批維吾爾人關押在再教育營情況，並考慮對負有責任的官員施予制裁。

參議院今天一致通過「維吾爾人權政策法案」（Uyghur Human Rights Policy Act），將送聯邦眾議院表決。由於此案廣受兩黨支持，預料可望在眾議院順利通過。

這項法案要求美國情治單位於6個月內，就大陸政府在新疆的鎮壓行動提出報告。新疆目前有多達100萬維吾爾人，和以穆斯林為主的少數族裔被關押在再教育營裡。

法案也要求美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）考慮對鎮壓政策負有責任的官員，特別是中共新疆維吾爾自治區委員會書記陳全國施予制裁。

法案提案人共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，美國早該這麼做了，應要求大陸政府與大陸共產黨官員為系統性侵犯新疆人權惡行及可能違法罪行負起責任。盧比歐是川普陣營盟友。

總部位於華府的壓力團體「維吾爾人權計劃」（Uyghur Human Rights Project）對這項法案表示歡迎，認為是為新疆議題形成國際壓力的關鍵一步。

川普政府曾一再批評大陸在新疆的作為，蓬佩奧稱北京對待維吾爾的作法是「全世界最糟的污點」。

(中央社)