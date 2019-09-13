美國權威籃球網站《SI》在13日公布NBA新球季百大球星前10強，結果毫無意外由「字母哥」阿提托康波搶占首位，「可愛」里歐納德位居第2，排在第3的是「小皇帝」詹姆斯，杜蘭特、考辛斯、沃爾等人則因傷報銷無緣上榜。

《SI》最新公布的NBA新球季百大球星前10名依序如下：阿提托康波(公鹿)、里歐納德(快艇)、詹姆斯(湖人)、柯瑞(勇士)、哈登(火箭)、安東尼戴維斯(湖人)、恩比德(七六人)、約基奇(金塊)、保羅喬治(快艇)、利拉德(拓荒者)。

儘管沒法帶領希臘闖進世界盃8強，年僅24歲的阿提托康波，上季場均27.7分、12.5籃板及5.9助攻，命中率高達6成44，全都創下生涯新高，重點是他還在持續進化，新球季會有怎樣驚人表現？仍是許多球迷關注的觀賽重點之一。

至於排在這份榜單第11到20名的球星依序為：吉米巴特勒(熱火)、韋斯布魯克(火箭)、唐斯(灰狼)、戈貝爾(爵士)、厄文(籃網)、艾卓吉(馬刺)、德雷蒙格林(勇士)、荷福德(七六人)、布雷克葛瑞芬(活塞)、肯巴沃克(塞爾提克)。

第21到30名的球星依序則是：保羅(雷霆)、畢爾(巫師)、班西蒙斯(七六人)、西亞卡(暴龍)、哈勒戴(鵜鶘)、康利(爵士)、米德頓(公鹿)、羅瑞(暴龍)、米契爾(爵士)、東契奇(獨行俠)。

(中時電子報)