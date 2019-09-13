蔡英文總統今天參拜「葫蘆堵海光宮」，媒體關心索羅門恐斷交事件，被國民黨總統參選人高雄市長韓國瑜批評；蔡總統回應「間接」諷刺韓無外交經驗說，「外交不是裡子面子問題，是實實在在、高度挑戰性的工作，需要有國際視野及歷練足夠的人來處理。」

總統說，索羅門群島事情進行當中，各式各樣意見都有，台灣對邦交國都是真心誠意相待，對於邦交國經濟發展上、人民健康照顧、產業發展上，都盡心盡力協助，台灣需要時，邦交國在國際上也會替台灣發聲。

至於韓國瑜市長的評論她說，「我倒是要講，外交部是裡子面子問題，外交是實實在在，高度挑戰性的工作，需要國際視野及足夠歷練的人來處理」；中華民國的外交目標很清楚，要跟國際共享普世價值，結交更多朋友，在很多議題上一起來讓這種價值讓更多人來影響，遇到困難很多朋友替台灣發言，捍衛台灣的價值。

她說，此外，做為區域的一份子，必須善盡處進區域和平穩定、繁榮的責任；也要對需要幫助國家，尤其是邦交國真誠對待照顧當地的人及產業等等；最後是全球布局企業產業更多發展的全球商機，這幾點過去幾年持續在做，也是未來繼續努力的方向，也獲得國際上很多肯定，國際上朋友越來越多，這樣的外交方向 是全民最大的期待，政府也會一起繼續努力。

(中時 )