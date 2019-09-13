E奶辣模網紅T妹經歷一段人才兩失的曲折戀情，也因這段感情得到寶貝兒子「T寶」，最終她決定生下，雖嘴上說著誠徵「現成爸」來照顧母子倆，而眾多粉絲也熱情回應表示願意接下重任，然實際上她卻是一肩扛起單親媽責任，不僅光速恢復身材後復出工作，當媽後也堅持做自己，持續貼出惹火照片放送粉絲福利，近來T妹推出寫真集，倒奶曬E罩杯「最強車頭燈」，還為推銷大展個人技，火辣程度讓人凍未條。

T妹日前在臉書po文，表示睽違了4年之久，今年終於要推出寫真年曆，謝謝廣大粉絲等她等這麼久，她也誠意十足表示可以推出客製版本，看是要訂購大量送客戶，或是點單清新版、鹹濕版等，她都可以配合，對於這回出版年曆相當興奮，宣布打算隨機贈送我破掉的內褲，讓收到的人當傳家之寶。要期待唷！！」，大尺度贈品讓粉絲超興奮。

除此之外，T妹還隨推銷文附上超辣近照，只見她穿著綁帶粉橘色細肩帶蕾絲小可愛搭配熱褲，盤著腿坐在床上，面對稍低的鏡頭，一傾身水滴型E奶整個漫出來，甚至還為粉絲展示絕佳柔軟度，大開腿低頭舔腳趾頭，尺度直逼社群極限，粉絲也大說她當媽以後，竟然更性感，實在很逼人。

(中時電子報)