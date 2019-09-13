劇場導演謝東寧癌逝一周，藝文界不捨、哀痛，紛紛在社群網站上自發性地書寫一篇篇追憶文，顯見謝東寧的好人緣，也反映出他生前為劇場的付出和努力。為了回應謝東寧生前「願化作一道光」的遺願，其妻子劉天涯發起「一道光同聚」活動，邀請各界親朋好友前來，共同追思大夥兒口中的「大東」。

劉天涯表示，她與謝東寧從2012年相識、相戀、結婚，至今相處的時間只有短短7年，「2012年之前的他對我而言，是模糊的影子，在送別他之後，我會一件件完程他的遺願，但我需要大東好友們的指點，包括曾參與他蘭陵時期、國立藝術學院時期、法國巴黎時期的朋友們，讓我可以多知道一點我不知道的大東，我們的大東。」

謝東寧畢業於北藝大劇創所、巴黎第三大學SUAPS中心「運動與身體」研究，早年曾參與90年代台灣小劇場運動，包括蘭陵劇坊、優劇場、人子劇場等。旅居巴黎9年期間，累積上千場看戲經驗。返國後從事戲劇、舞蹈、策展等創作，生前擔任盜火劇團藝術總監。

「一道光同聚」活動，將於2019年9月24日晚間19時整，於台北華山拱廳舉行。18時30分開放入場，現場備有紙卡，可寫下給大東的話。有意願參與的朋友，可事先填寫登記表單，網址如下：https：／／reurl.cc／ObqLVD

謝東寧告別式定於2019年9月26日上午10時30分，於台北市立殯儀館一館「懷德廳」舉行。公祭後，隨即發引火化，靈骨安奉於陽明山臻愛樓。（懇辭奠儀、花圈、花籃、罐頭塔）。

(中時 )