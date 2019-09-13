重機騎士無呼吸心跳，現仍在醫院搶救中。（讀者提供／陳鴻偉台北傳真）

北市中秋連假第1日便發生不幸車禍，13日上午9時許，1部小自客車行經葫蘆街、環河北路口時，失控撞上1部休旅車，休旅車翻覆時，意外壓倒停在一旁的1部重機，造成重機騎士重傷無心跳意識，目前仍在醫院搶救中。

警消獲報到場時，發現休旅車上除駕駛外，另有1名女子及1歲大的小女嬰，3人皆被困在車內，所幸經緊急破門搶救，3人目前暫無大礙，正在醫院包紮、休養中。

警方指出，自小客車攔腰撞上休旅車，目前肇禍駕駛酒測值為0，現已調閱監視器釐清案發過程，全案依過失致死罪偵辦中。

(中時 )