自小客撞休旅車 重機騎士無辜遭壓命危 10:242019/09/13 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 休旅車遭撞翻覆，壓傷重機騎士。（讀者提供／陳鴻偉台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 重機騎士無呼吸心跳，現仍在醫院搶救中。（讀者提供／陳鴻偉台北傳真） 北市中秋連假第1日便發生不幸車禍，13日上午9時許，1部小自客車行經葫蘆街、環河北路口時，失控撞上1部休旅車，休旅車翻覆時，意外壓倒停在一旁的1部重機，造成重機騎士重傷無心跳意識，目前仍在醫院搶救中。 警消獲報到場時，發現休旅車上除駕駛外，另有1名女子及1歲大的小女嬰，3人皆被困在車內，所幸經緊急破門搶救，3人目前暫無大礙，正在醫院包紮、休養中。 警方指出，自小客車攔腰撞上休旅車，目前肇禍駕駛酒測值為0，現已調閱監視器釐清案發過程，全案依過失致死罪偵辦中。 (中時 ) #休旅車 #客車 #駕駛 #醫院 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩車碰撞 1女乘客挫傷 09:452019/09/09 社會 超誇張霸凌！醫院做環境檢查竟變抄家 11:172019/09/09 生活 大客車駕駛在職訓練 明年起一年至少2次 15:092019/09/09 生活 小客車換道遭追撞 慘成「夾心餅乾」全毀 12:032019/09/10 社會 電動車自駕方便？全車睡死他驚呆 16:262019/09/10 日常 台大醫院竹北生醫分院預計12月開幕 17:182019/09/10 生活 《興櫃股》民俗月影響，汎德永業8月營收年減21.2％ 10:002019/09/11 財經 多項福利好安「薪」 北市勞動局大客車駕駛擴大徵才 16:412019/09/11 財經 老菸槍吸不到空氣 中榮衛教戒菸服藥 14:562019/09/12 生活 消基會質疑未落實病主法 署桃醫：已開設 15:292019/09/12 生活 社會熱門新聞 違反法官倫理及不當接受招待！公懲會委員長石木欽請辭下台 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 正妹女扮男裝看球遭判刑 竟怒火「焚身」 - 社會 金魚遭無良主人棄養沖馬桶 竟然長成... - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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