天使隊的日籍球星大谷翔平本季提前結束，球團宣布為了大谷未來「二刀流」發展著想，明天將開刀治療「先天性髕骨分裂」的問題，預計要8到12周才能康復。

大谷翔平天生膝蓋骨就有兩塊，在成長過程中有些人能逐漸癒合，不過也有可能癒合不完全，或是因外力導致裂開部分擴大。雖然髕骨分裂並沒有影響他的打擊數據及跑壘速度，不過大谷翔平未來仍朝二刀流發展，髕骨分裂問題影響到他投球的復健進度，因此決定開刀徹底解決問題。

「我們決定讓他開刀是因為這讓大谷出現一些隱憂，」天使總管艾普勒(Billy Eppler)表示，「他正在加強投手丘練投強度，隨著他的球速上升，83、85、86英里，讓他身體產生惡化。為了安全起見我們我們停止他的練習，如今要徹底解決。」

大谷翔平近幾周不斷進行牛棚練習，也會模擬比賽狀況，不過他將推遲所有投球計畫，直到膝蓋手術康復。接下來2到3周他會進行手臂強化訓練，並希望在10周內讓他回歸投手丘練習。接下來預計12月會完成投球計畫，1、2月加強打擊並讓手臂休息，不過他是否能以投手身分參加明年春訓，目前仍無法確定。

大谷翔平昨天才在主場敲出本季第18支全壘打，不過因為開刀無緣挑戰本季20轟。去年季末才因右手肘開刀，今年僅靠打擊貢獻火力，沒想到今年又因膝蓋問題必須提前結束賽季。

大谷翔平今年「單刀」發揮，打者數據出賽106場敲出18支全壘打，打擊率2成86，其中有20支二壘安打、5支三壘安打、12次盜壘、62分打點。

(中時電子報)