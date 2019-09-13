國民黨面臨鴻海集團創辦人郭台銘退黨危機，藍營基層焦慮。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉卻認為，決定台灣政治生態的關鍵力量，是本省籍的草根庶民，國民黨之所以丟掉政權，就是對這群人的忽視，更直言：「多來幾位強強滾、文山伯、杏仁哥、林佳新，比留住一個郭台銘有價值多了。」

胡幼偉在臉書發文，劈頭表示：「多來幾位強強滾、文山伯、杏仁哥、林佳新，比留住一個郭台銘有價值多了。」認為：「從台北看天下，永遠只看得到富商巨賈、高層菁英；殊不知，庶民大軍的澎湃洶湧，才是決定今日台灣政治生態的關鍵力量！」

胡幼偉指出，國民黨之所以丟掉政權，正因離開了台灣選舉結構中，人數最多的本省籍選民。回溯蔣經國晚年，就曾說：「我在台灣住了四十年，我也算台灣人了吧！」蔣早在當閣揆就看清，國民黨要在台灣長期執政，本省、外省菁英就必須合作；在選票上，更須本省選民大力支持。

縱然李登輝是本省人，但他是「貴族型本省菁英」，而非接地氣的國民黨領袖。因此「這佔最大區塊的本省籍選票，在經國先生走後，便拱手讓給了民進黨去接收。直到去年韓流興起，本省籍選票，才又回流到老韓身上」，胡幼偉強調。

綜觀以上，胡幼偉認為，韓國瑜民調之所以滑落，關鍵就在國民黨在韓風光當選後，並未對強強滾、文山伯、杏仁哥、林佳新這類「草根庶民」代表，展現感謝與兼容並蓄的合作態度，讓該族群感到不受重視。

胡幼偉更建議：「如果連署留郭的31位國民黨大老，不要說請客或頒榮譽狀，只要集體和強強滾他們這些『韓流基層大老』合照一張照片，你就知道，那對老韓的選情會有多正面的刺激了！我相信，如果經國先生還在世，他會同意我的建議的！」

(中時電子報)