鴻海集團前董事長郭台銘昨(12)日宣布退黨，2020年總統大選三腳督之勢漸漸成型，也引起全台熱議；網友在PTT上發文表示，郭出來參選簡直是著了國民黨的道，現在韓國瑜以及藍營恐怕「做夢都會笑」了。

網友發文表示，郭台銘退黨看似驚天動地，但「其實都是意料中事」，國民黨以及韓國瑜也「配合演出」，顯得憤怒、遺憾甚至悲痛，但實際上「心裡開心到不行」，因為國民黨都知道，這件事將會更進一步凝固韓粉之間的團結士氣！

網友分析，郭台銘看似國民黨的人，退黨參選看似將對藍造成沉重打擊；但明眼人都知道，郭台銘的黨派色彩非常非常淡，在大部分的中間選民眼中，郭台銘實際上根本沒有甚麼黨派色彩。所以「深綠投蔡、深藍投韓」這個事實不變，而淺藍淺綠的中間選民將會投郭。

但實際上，韓國瑜在中間選民的得票幾乎沒有多少可以流失的，所以郭台銘的參選影響最大的，絕對是蔡英文。他表示，目前民調上韓國瑜的支持率幾乎就是韓國瑜的基本盤，也就是「最低支持率」了，此後韓的民調只會升、不會降！

而網友也表示，韓國瑜的民調與郭蔡兩人最大的不同是，他們的民調換算成實際選票可能都還要打上七、八折，但韓國瑜的鋼鐵韓粉是行動力最強的一群，比起郭蔡支持者的一盤散沙，韓粉的投票率極高，所以無論如何，2020韓國瑜恐已經是勝券在握了。

PTT網友討論。(圖/翻攝自PTT)

(中時電子報)