一雜誌日前公布全台縣市長滿意度調查，高雄市長韓國瑜滿意度在22縣市中敬陪末座，引發網質疑這份調查真偽，資深媒體人為此黃暐瀚向該雜誌內部查訪，發現這份民調確實為真，但卻遭廣大網友攻擊！網友的行徑，連宅神朱學恒都看不下，跳出來痛批此舉根本是殺盡忠良！

《天下雜誌》日前發布2019「天下雜誌縣市長滿意度調查」，韓國瑜滿意度在22縣市中敬陪末座，引發網友不滿，質疑這份民調的真假，在黃暐瀚臉書上，可發現網友質疑的點在這段文字：「客觀指標來自2018年各級政府調查、統計資料，主觀指標則取自《天下雜誌》對民眾進行的意見調查；佔分比例前者為80%、後者20%。最後將各縣市五大面向得分平均後，再轉換為千分制分數獲得總分。」

黃暐瀚臉書指出，有網友認為八成是2018年的統計資料？有沒有搞錯？2018年的市長是韓國瑜嗎？是可忍，孰不可忍，許多網友怒罵「天下」，喊退訂，齊砲轟。

但經過黃暐瀚的調查，發現實情不是這樣的，這個「八成去年、兩成今年」的調查方式，是針對「幸福城市大調查」，是城市幸福度，不是首長施政滿意度。也就是說，天下的民調，分兩為份，一份問「城市」，一份問「首長」。高雄市的墊底，要去年今年一起攤，韓國瑜的墊底，則與陳菊，許立明，沒有關係。

而黃暐瀚為了確定他的理解沒有錯誤，還在他的「撞新聞」開播之前二十分鐘，找到了天下雜誌林副總編輯，確認「2018八成」的這個調查，是「城市滿意度」，不是韓國瑜施政滿意度。

但沒想到，黃暐瀚的言論確遭網友攻擊，此舉讓朱學恒看不下去，在臉書引用古樂府詩《公無渡河》，發文表示，「韓粉出征，敵我不分。殺盡忠良，只留奸佞。公無渡河，公無渡河。墮河公死，能耐公何」！

宅神引用古樂府詩《公無渡河》來為黃暐瀚抱不平，此詩常用來表示某方身罹險境，卻執迷不悔，苦勸不聽，並勸戒對方再不納諫或將會有嚴重的危險。

(中時電子報)