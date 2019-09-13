新竹縣鳳心獅子會長期致贈圖書禮券，給新豐鄉7所國小有需要的學生，今年結合母會新豐獅子會，在開學之際，送出79份勵志勤學獎圖書禮券，讓有需要的學生可以採買文具、圖書，能在上學時使用。

新豐獅子會長余冠宏、同時也是新豐鄉民代表，他表示，這項由鳳心獅子會長期捐助的項目已經持續15年，使無數孩子可以在開學之際，採購必要的文具及圖書，需要協助者的名單均由各校相關單位提出，今年新豐獅子會也協助部分款項，幫助孩子。

鳳心獅子會的會長蔡英美在捐贈儀式前3天發生車禍，仍住院治療，但因長期關心學童，也不改期前往給予學生鼓勵，成為活動溫暖插曲，儀式則改由前會長張瑋羚代理主持。這項勵志勤學獎圖書禮券與著名書店合作，提供300元面額，讓學生、家長可以自由選購必備的用品。

鳳心獅子會創會已有15年，成立宗旨之一，即是幫助學童，勵志勤學獎圖書禮券也由創會至今，年年照常舉辦，過去發放禮券約莫近百份，由新豐鄉內的新豐、松林、山崎、埔和、瑞興、福興、福龍等校提供名單，除了中低收入戶，也由各校提供值得獎勵的學生名單，並由獅子會出資贊助，期望能助弱勢孩童，擁有嶄新文具。

(中時 )