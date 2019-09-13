司法院公務員懲戒委員會委員長石木欽，因被查出在司法案件中涉及行為失當，請辭公懲會委員長一職，司法院13日證實石的請辭，並表達痛心與遺憾，將於17日召開人事審議委員會追究其行政責任，宣示除弊決心。

司法院表示，今年8月29日最高檢察署發函告知，台北地檢署在偵查訴訟案件審理中疑似關說案件，未發現司法官涉及犯罪，但是查知有司法官行為失當情事，轉請司法院研處。

司法院指出，公務員懲戒委員會委員長石木欽在1997年7月22日起至2014年6年20日之期間，涉嫌為他的翁姓友人就訴訟案件提供法律意見，於相關案件繫屬中，與翁多次宴飲及不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象，也讓絕大多數兢兢業業於崗位上的法官聲譽，連帶受累。

司法院院對此事件的發生，除感到震驚、痛心與遺憾外，亦將依法追究其應負行政責任，宣示本院絕弊之決心。希望全體司法同仁，深以為鑑，謹言慎行，共同維護司法公正形象。

(中時 )