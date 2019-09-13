中秋節吃月餅、烤肉，今年還多了話題秒殺的泰國「水果之后」山竹可嘗鮮，繼家樂福8日起領先通路搶賣後，愛買和JASONS也跟進限量賣。

愛買今（13日）在板橋南雅店和桃園店限量販售山竹，每台斤299元；JASONS 11日曾在限定9家分店開賣，3小時內銷售一空，為讓更多消費者能品嘗，全台加碼鋪貨，今、明兩天至全台JASONS，可買到4入一盒，原價299元、限量特價229元，數量有限，售完為止。

(中時 )