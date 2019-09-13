中秋搶吃山竹 愛買、JASONS今限量賣 11:052019/09/13 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中秋節吃月餅、烤肉，今年還多了話題秒殺的泰國「水果之后」山竹可嘗鮮，繼家樂福8日起領先通路搶賣後，愛買和JASONS也跟進限量賣。 愛買今（13日）在板橋南雅店和桃園店限量販售山竹，每台斤299元；JASONS 11日曾在限定9家分店開賣，3小時內銷售一空，為讓更多消費者能品嘗，全台加碼鋪貨，今、明兩天至全台JASONS，可買到4入一盒，原價299元、限量特價229元，數量有限，售完為止。 (中時 ) #限量 #山竹 #愛買 #全台 #一空 也許您會感興趣 推薦閱讀 茶籽堂打國際盃 首站瞄準日本 04:102019/09/09 產業．科技 99狂歡節瘋旅遊！到礁溪泡湯3000元有找 10:302019/09/09 旅遊 《百貨股》遠百拚零售，股價跟著跑 14:152019/09/09 財經 熱門股－全台 H1獲利衝外資按讚 04:102019/09/10 證券．權證 響應922國際無車日 騎「鐵馬」拿限量好禮 12:152019/09/10 生活 家樂福第二波山竹 明限量10家店開賣 16:012019/09/10 財經 山竹產季倒數 家樂福空運560公斤10分店限量賣 17:202019/09/10 生活 連假正好逛京華城周年慶 1克拉鑽石10萬有找再享回饋最高27％ 19:362019/09/10 消費 B-21轟炸機可安裝空對空飛彈 22:422019/09/10 軍事 台九線旅行趣 國際慢城好風光 04:102019/09/11 產業特刊 生活熱門新聞 熱爆！今高溫36度周日變天 準颱琵琶路徑曝光 - 生活 iPhone 11資費出爐 5大電信誰最划算 - 生活 他霸氣PO中秋烤肉食材 竟讓網驚問這句 - 生活 縣市長滿意度韓吊車尾 網友看到排名第一都笑了 - 生活 琵琶颱風將生成 吳德榮：部分模擬路徑離台灣很近 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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