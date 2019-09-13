去年8月一輛千萬超跑在國3發生連環車禍，因沒業者敢拖吊，以致車流回堵數小時，直到原廠來拖走才獲疏通。交通部高公局今表示，將祭出「超跑條款」，凡車價201萬以上，拖吊10公里內基本費，將從1500元調漲至3千元起跳，車價2001萬以上，且底盤低於9.9公分，拖吊費最高2萬元。全案交通部審議中，最快10月核定實施。

高公局鑑於愈來愈多國人開超跑，一旦在國道發生故障或事故，會因拖吊業者怕刮壞烤漆、弄壞設備而不敢拖吊，而須等原廠來拖，有時一等就等好幾個小時，影響交通甚鉅，決祭出超跑條款。

高公局擬訂的「超跑條款」，是依車輛售價、底盤高度分4級距，車價在201萬以上到500萬元間、底盤15公分以上車輛，拖吊10公里內基本費，將收取3千元拖吊費，並依照底盤降低級距，每一級加收1千元，低底盤9.9公分以下拖吊費將要6千元。

車價在501萬到1千萬元、底盤15公以上拖吊費收5千元，再依底盤降低級距，每一級增收1千元，依此類推，底盤低於9.9公分，拖吊費8千元。

車價在1001萬到2000萬元間，底盤15公分以上收7千元，依底盤降低級距每級增收1千元，底盤低於9.9公分，拖吊費1萬元。

車價逾2001萬元以上且底盤高於15公分，拖吊費1萬4千元，依底盤降低級距，每級增收2千元，底盤低於9.9公分者，拖吊費可收2萬元。

高公局表示，全案已邀請拖吊業者等開會討論，並取得共識，日昨送交通部審議，最快10月核定實施。

(中時電子報)