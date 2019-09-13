台北市政府顧問張幸松受訪。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲由台北市政府顧問蔡壁如等陪同，今（13日）上午7時許前往新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜，有意願代表「台灣民眾黨」角逐立委的何景榮、張幸松也一起陪同出席，何景榮今（13日）表示，參選的首要目標就是要拉下韓國瑜。

據悉，逢甲大學助理教授何景榮為台印新住民二代、榮獲過十大傑出青年，因市府活動與柯文哲開始互動，將投入台北市第三選區（中山、松山）選舉，力拼國民黨現任立委蔣萬安。

另外，台北市政府顧問張幸松仍具有民進黨籍，將投入台北市第8選區（文山、南中正）立委選舉，對決國民黨現任立委賴士葆。

蔡壁如還親自向現場媒體介紹何景榮，蔡壁如說，要靠媒體們多多幫忙。

何景榮表示，參選的首要目標就是拉下韓國瑜，一定要讓大家知道，「就算新住民是雞，也一定是會幫台灣下金雞蛋的金母雞！」自己是勞工階級出身，不要去管任何人的出生背景，只要努力，台灣社會都會看到你。何景榮也提到，一定會繼續拚選舉，笑著和60萬的新住民家庭看韓國瑜落選。

張幸松則表示，希望台灣跳脫藍綠惡鬥，能夠有另外一個政黨，政黨間的良性競爭。

(中時 )