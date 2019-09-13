國民黨總統參選人韓國瑜14日將到台中市展開21個宮廟參拜行程，甫從歐洲考察返台的台中市長盧秀燕，明天會不會與韓國瑜合體，備受矚目，據了解，盧秀燕預計會在北屯區紫微宮與北區明德宮與韓國瑜合體，陪同韓國瑜參拜宮廟，尤其在鴻海前董事長郭台銘出走後，盧秀燕以行動力挺，展現國民黨團結氣勢。

韓國瑜前兩次原預定到台中拜廟，備受韓粉期待，但因遇豪大雨及颱風影響喊卡，為此，台中市議會國民黨團還專程南下會晤韓國瑜，為他加油打氣，明天第三次安排行程，地方都爭相希望韓國瑜到場，拜廟地點也從9個暴增到21個。

韓國瑜參拜宮廟的行程，從上午8時30分參拜 南屯萬和宮，以半小時為一個時間點，有如馬拉松賽的接續參拜文昌宮廟、西屯福壽宮、北屯紫微宮、北區明德宮天聖堂、中區順天宮輔順將軍廟、南區醒修宮、大里福興宮、太平聖和宮。

此外，還要參拜潭子潭水亭觀音廟、神岡區社口萬興宮、豐原慈濟宮、東勢東聖宮、大肚瑞安宮、龍井新庄永順宮、沙鹿玉皇殿、沙鹿保安宮、沙鹿朝興宮、梧棲浩天宮、清水紫雲巖，最後壓軸在大甲鎮瀾宮。

國民黨在鴻海前董事長郭台銘昨天宣布出走後，衝擊國民黨2020總統大選，盧秀燕的站台行動更顯指標。

「燕子」、「禿子」是否有合體機會，備受關切。據了解，盧秀燕已敲定陪同韓國瑜參拜的宮廟，包括位在北屯區的紫微宮，與北區明德宮天聖堂，盧秀燕擔任立委時，選區為北區與北屯區，以自己深耕多年的大票倉，為韓國瑜站台催票，用行動力相挺韓國瑜。

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(中時 )