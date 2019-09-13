據《新海峽時報》報導，一名48歲的斯里蘭卡籍女子，在昨(12)日早上在梅魯(Meru)的租屋處，拿刀割下了丈夫生殖器，又在丈夫脖子上砍了一刀。怡保區警察總監阿布杜拉（Abdullah Abdullah）表示，目前這名深受重傷的40歲男子，同樣是斯里蘭卡籍，目前正在當地醫院接受治療。阿布杜拉告訴記者，這對夫妻之間可能存在著一些誤會，導致妻子因忌妒憤而怒斬下丈夫的生殖器。目前警方正在強力追捕該名妻子。

(中時電子報)