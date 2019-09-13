懷疑尪有小三 妒妻怒斬GG 11:172019/09/13 中時電子報 吳侑縈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 示意圖（達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《新海峽時報》報導，一名48歲的斯里蘭卡籍女子，在昨(12)日早上在梅魯(Meru)的租屋處，拿刀割下了丈夫生殖器，又在丈夫脖子上砍了一刀。怡保區警察總監阿布杜拉（Abdullah Abdullah）表示，目前這名深受重傷的40歲男子，同樣是斯里蘭卡籍，目前正在當地醫院接受治療。阿布杜拉告訴記者，這對夫妻之間可能存在著一些誤會，導致妻子因忌妒憤而怒斬下丈夫的生殖器。目前警方正在強力追捕該名妻子。 文章來源：Wife slices off husband's genitals in fit of jealousy (中時電子報) #丈夫 #斯里蘭卡 #生殖器 #妻子 #阿布杜 也許您會感興趣 推薦閱讀 最高齡金婚夫妻 師生戀浪漫破表 04:102019/09/09 地方新聞 未婚生子、丈夫離開她患重度憂鬱症 為孩子她不放棄 11:362019/09/09 生活 這就是愛！讓老婆睡飽 丈夫罰站6小時 18:292019/09/09 國際 韓國瑜妻子李佳芬代夫 到中市2喪家弔祭追思 21:062019/09/09 政治 霸氣正宮再嗆小三 爆：尪無法再「繁衍」 07:562019/09/12 社會 社會熱門新聞 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 LINE貼圖討重機 鄭文燦愛將很敢要 - 社會 涉行為失當 司法院證實 公懲會委員長石木欽請辭 - 社會 蔡英文士林宮廟參拜 場外轎車撞重機騎士不治 - 社會 金魚遭無良主人棄養沖馬桶 竟然長成... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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