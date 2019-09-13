美陸將於下月舉行新一輪貿易談判，有望舒緩長達一年多以來的貿易戰緊繃。對此，美國總統川普表示，儘管他比較偏向與陸完成全面性的貿易協議，但美陸若可達成臨時貿易協議，也是可以考慮的。

據美媒《CNBC》報導，美陸將於十月舉行第13輪貿易談判，有望減緩造成全球貿易市場信心低迷的貿易戰。川普12日對新輪貿易談判表示，他希望與大陸達成全面的貿易協議，但也對臨時且有時限的貿易協議，抱持開放態度。

川普表示，已經有很多人討論此事，也看了許多專家對於臨時貿易協議的分析，這意味我們會先完成一部分的簡單工作；但實際上，談判沒有簡單或困難，只有「有協議」或「沒有協議」，而臨時協議是可以考慮的，並強調「如果我們要達成此（臨時）協議，那就來吧！」

事實上，先前已有媒體透露美陸可能達成臨時貿易協議此一消息，一度激勵華爾街股市，雖然一名資深白宮官員向CNBC否認此事，但此次為川普首度承認有達成臨時貿易協議的可能性。

美國媒體分析，臨時協議計畫反映白宮內部對近期關稅戰升溫恐在大選年衝擊美國經濟的憂心，且臨時協議計畫有助凍結美中貿易衝突，但不能解決讓全球經濟蒙上陰影的這波美中貿易戰。不過消息傳出後，美股和亞股期貨仍走揚。

美中雙方較低階的工作層級官員下週將先在華府會談，為美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財長梅努欽（Steven Mnuchin）與大陸副總理劉鶴10月初的高層談判鋪路，雙方前一次高層貿易談判是在7月。

美陸雙方為了在新輪貿易談判前創造良好氣氛，彼此互釋善意，不僅雙方先對延後對對方的報復性關稅實施後，大陸也宣布新購一批美國大豆。對於大陸延後實施對美報復關稅，川普先前表示「這雖是表態，但卻是很大的動作。大家都吃了一驚，但我不意外。而我和他們打交道，知道我會喜歡他們，希望我們能做些什麼」。

(中時電子報)