家扶基金會表示，知名藝人蔡依林近兩年出馬代言，不但看見弱勢孩子因家人缺席或物質缺位面臨成長困境，也看見他們在困境磨練出的堅強韌性。今年蔡依林生日適逢中秋假期，特地錄製影片鼓勵家扶的孩子們。蔡依林說：「雖然物質上不充裕，或家庭並不完美，但擁有毅力與懂得珍惜的你們，將成為非凡的人！」

她也繼去年生日割愛珍藏的專屬彩虹小馬競標，今年再次提供拍攝家扶無窮世代公益短片中的全套服飾，響應《用愛補位，公益競標》。網路競標即將在18日（下周三）晚上10點截止，除了蔡依林的服飾外，更有18位藝名人（含蔡依林）親簽家扶娃娃撲滿，號召粉絲競標並分享愛，共同填補弱勢貧困兒少成長的空缺。

生日前夕，蔡依林除了鼓勵家扶孩子，更向粉絲喊話：「感謝大家在每次生日花心思送我禮物，但如果能把錢省下來，一起幫助需要幫助的人，對我來說就是最棒、最有意義的禮物！」蔡依林今年特別拋磚引玉，邀粉絲捐款或參與競標。

家扶基金會扶助孩子中68％是單親家庭、10.3％為隔代教養、9.3％家長們因殘疾無力工作，經濟困境影響小朋友課業學習與才能拓展機會。依據家扶《弱勢兒少適性教育資源調查》，弱勢孩子在學習上最擔心的三件事情分別是：無法負擔學費、無法負擔補習費，以及家長沒辦法指導課業。

本次競標所得將全數用於「家扶無窮世代計畫」，參與藝人有蔡依林、鳳小岳、吳宇舒、吳思賢、邵雨薇、蔡黃汝、李佳穎、曾之喬、邱勝翊、白家綺、小球（莊鵑瑛）、林智勝、李智凱、許富凱、林予晞、周曉涵、于子育（琇琴）、阿滴＋滴妹。

(中時 )