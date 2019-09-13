你家的毛小孩還在外面趴趴走嗎？苗栗縣動物保護防疫所公布今年違反《動物保護法》合計行政裁處共達9件，其中3件因未善盡飼主管理責任，放任犬隻自行外出，「疏縱行為」違反第20條規定遭開罰3000元至1萬5000元罰鍰，動防所呼籲，飼主必須以繩或鍊圈束好犬隻，避免傷害他人生命財產安全。

狗追人、車事件頻傳，飼主疏忽放任犬隻外出，造成犬隻暴衝至馬路或攻擊路人，飼主除了得承擔行政責任外，若造成人員傷亡也必須連帶負起民、刑事責任，動防所指出，常見機車騎士為了閃避突然衝出的犬隻，滑倒受傷，若飼主無法證明已採取適當防護措施，就屬違法行為。

動防所長張俊義說明，民眾家裡飼養的犬隻必須綁好或關好，如果犬隻自由在家門前走動，進而造成他人受傷，此情形也可能被認定為沒有做好適當防護措施，飼主外出遛寵物時也一定要牽繩，若是法定具攻擊性犬種，出入公共場所需由成年人以1.5公尺內練繩牽引並需配戴嘴罩。

法定具攻擊性犬種包含獒犬、比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬及巴西菲勒犬，及曾有攻擊紀錄的犬隻，未遵守適當防護措施規定者將可處3萬以上、15萬元以下罰鍰，另外依規定寵物出入公共場所，應由7歲以上之人伴同，違者同樣可處3萬至15萬罰鍰。

動防所提醒，犬隻獨自外出充滿風險，可能出現車禍、走失、中毒、咬傷他人或咬傷其他動物等情況，飼主應避免憾事發生。

(中時 )