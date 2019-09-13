軍方13日前往慰問，也查看彈道及彈孔。（莊旻靜攝）

住在新埔巨埔里的92歲張姓阿婆12日早上10點許，人在家中休息時，突然聽到很大的「砰」一聲，她發現屋內地上竟有子彈在冒煙，且發燙到無法拿起，她嚇得告知里長、代表范振揆等人，13日一早陸軍第六軍團三三化學兵群指揮官李煜森前往致意，探視受驚的老人家，也允諾會盡速協助恢復屋子狀況。

張姓阿婆說，早上她在屋內躺椅上休息，突然聽到驚聲巨響，前往客廳查看，發現地上躺著一枚發燙的子彈。而天花板、鐵皮屋也有穿透的痕跡，幸好無人受傷。

李煜森表示，12日上午8點30分至11點30分左右，在關西營區進行駐地射擊訓練，由於事發同一時間鄰近僅有他們單位在訓練，因此接到通知後，就立刻前來致意、慰問。

李煜森受訪時表示，當時使用50機槍射擊，射程一般約1000至2000公尺，而靶場距離被波及到的住戶則有2公里，靶場有備彈、避彈相關措施，初判可能是子彈打到石頭等物體而彈開，「不過機率十分低」。

由於事發時未波及到人，僅有屋子損傷，軍方也允諾，會在3至7天內，盡速將屋子復原，以及精神上的補償，用以慰問、致意。

(中時 )