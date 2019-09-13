看到籃網明星前鋒杜蘭特接受《華盛頓日報》採訪，強調勇士進攻體系在季後賽太過重視團隊，進而忘記個人單打重要性，《ESPN》球評皮爾斯不禁公開嘲諷杜蘭特，「你拿了兩次總冠軍，如今卻在抱怨，但勇士進攻體系一點問題都沒有！」

「這是我想公開跟杜蘭特強調的東西，」皮爾斯在《The Jump》節目上表示，「你在這個星球上排名第1的進攻體系當中打球，也都拿兩次NBA總冠軍了，你卻突然開始抱怨，當然我知道隨著季後賽逐漸進行，對方防守強度也會增強。」

「此時你就可以融入一些1對1單打戰術，對整個進攻體系並不影響，還是很成功，一點也不殘破，勇士今年丟掉總冠軍的主因是傷兵問題，」皮爾斯說，「這就是我想跟杜蘭特說的，我不了解他想追求什麼，明明勇士進攻沒問題。」

皮爾斯這番話的用意，無非是嘲諷杜蘭特忘恩負義，甚至得了便宜還賣乖，都在勇士拿下兩次總冠軍，才一離開勇士，就開始抱怨勇士進攻體系沒繞著他走，反正等他傷癒復出，在籃網嘗試不同進攻體系，他就可以了解自己有多天真！

(中時電子報)