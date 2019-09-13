微風廣場和微風南京雙館周年慶昨（12日）開打開紅盤，微風廣場吸引精品、珠寶貴客，微風南京主攻上班族群、家庭客層，以「實用」、「省荷包」為訴求，不少年輕消費者趁機購入NIKE、adidas運動單品，NIKE首4日限量50套的運動服組合，首日被搶購20套，相當搶手；高單價的按摩用品下殺，女性舒緩雙腿專用的按摩椅買氣高。

微風廣場上海茶樓魚翅餃160元，15日限定買1送1，以現場為準。（微風提供）

微風廣場6樓昨早擠滿兌換來店禮、滿額禮、尊榮禮的消費者。（微風提供）

微風超市Breeze Super因搭上3天連假前夕，昨人潮比平日成長4至5成，首4日優惠的宮崎A5和牛在中午前銷售一空，因應中秋節頂級烤肉需求，再推美國prime沙朗牛排組，3片原價1875元、特價1499元；14日有鰤魚分切秀，並加碼鮪魚切分秀。

微風超市復興本店14日有鰤魚分切秀，且加碼鮪魚切分秀。（微風提供）

微風超市美國prime沙朗牛排組，3片原價1875元、特價1499元。（微風提供）

此外，為讓連假享用美食天天有驚喜，微風廣場V BURGER未來漢堡220元，14日限定買1送1，限量40份；上海茶樓魚翅餃160元，15日限定買1送1；雙館都有的MAISON KAYSER 14日限定單筆滿300元+50元加購原價70元的抹茶牛角，限量30組。

MAISON KAYSER 14日限定單筆滿300元+50元加購原價70元的抹茶牛角，限量30組，以現場為準。（微風提供）

(中時 )