守護孩子的未來！永和警加強稽查學（幼）童專車 12:212019/09/13 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市永和警分局為維護學（幼）童就學乘坐安車輛安全，9月起針對國小安親班、補習班接送地點，結合護童勤務，加強稽查。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和警分局為維護學（幼）童就學乘坐安車輛安全，9月起針對國小安親班、補習班接送地點，結合護童勤務，加強稽查。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新北市永和警分局為維護學（幼）童就學乘坐安車輛安全，9月起針對國小安親班、補習班接送地點，結合護童勤務，加強稽查。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新北市永和警分局為維護學（幼）童就學乘坐安車輛安全，9月起針對國小安親班、補習班接送地點，結合護童勤務，加強稽查白牌、改裝車輛、搭載學（幼）童車輛有無超載等違規情形，確保載送車輛均合法，讓家長們能放心。 警察並向學（幼）童車駕駛宣導務必遵守交通規則，讓學（幼）童都能開開心心的上學，平平安安的回家。 永和警分局長謝宗宏呼籲，各安親班、補習班業者應善盡管理責任，確實以合格車輛，依「核定座位數」接送學（幼）童，同時加強「自主管理」，切勿心存僥倖，如此才能降低潛在危險。 (中時 ) #車輛 #永和 #警分局 #接送 #補習班 也許您會感興趣 推薦閱讀 用路人注意！新店警加強北宜公路聯合稽查 15:122019/09/09 社會 遠來的打擊犯罪夥伴 紐約市警局辣警參訪樹林警分局 15:102019/09/09 生活 酒駕接女兒下課 車輛失控翻覆受困 19:372019/09/09 社會 紐約市警局辣警參訪樹林警分局 04:102019/09/10 地方新聞 大樓拋救命紙條 警方急封鎖後傻眼 11:292019/09/10 時事 永和獨居長者好幸福！中秋節送愛到家裡 12:142019/09/10 生活 萬華警分局、消防分隊大樓啟用 柯文哲剪綵快閃離開 15:022019/09/10 社會 中秋將至 永和警加強犯罪預防宣導 17:342019/09/10 社會 奪命終結站 電線害女騎士摔車後方汽車接著撞上 17:302019/09/11 社會 釣蝦場酒後爆口角 男砸友人車輛遭砍傷 12:192019/09/13 社會 社會熱門新聞 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 LINE貼圖討重機 鄭文燦愛將很敢要 - 社會 涉行為失當 司法院證實 公懲會委員長石木欽請辭 - 社會 蔡英文士林宮廟參拜 場外轎車撞重機騎士不治 - 社會 金魚遭無良主人棄養沖馬桶 竟然長成... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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