新北市永和警分局為維護學（幼）童就學乘坐安車輛安全，9月起針對國小安親班、補習班接送地點，結合護童勤務，加強稽查。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局為維護學（幼）童就學乘坐安車輛安全，9月起針對國小安親班、補習班接送地點，結合護童勤務，加強稽查。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局為維護學（幼）童就學乘坐安車輛安全，9月起針對國小安親班、補習班接送地點，結合護童勤務，加強稽查白牌、改裝車輛、搭載學（幼）童車輛有無超載等違規情形，確保載送車輛均合法，讓家長們能放心。

警察並向學（幼）童車駕駛宣導務必遵守交通規則，讓學（幼）童都能開開心心的上學，平平安安的回家。

永和警分局長謝宗宏呼籲，各安親班、補習班業者應善盡管理責任，確實以合格車輛，依「核定座位數」接送學（幼）童，同時加強「自主管理」，切勿心存僥倖，如此才能降低潛在危險。

(中時 )