PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統候選人韓國瑜，8日造勢吸引35萬支持者。今日（13）《旺旺中時》艾普羅民調卻顯示，在「三腳督」局勢下，韓位居第3，落後總統蔡文與鴻海集團創辦人郭台銘。網友大酸，挺韓社團都不轉貼此民調，韓粉則老神在在，直言：「111投韓即可。」

根據《旺旺中時》艾普羅民調，如果是國民黨韓國瑜對上民進黨蔡英文，蔡英文將以38.1%勝過國民黨韓國瑜的25.7％，雙方差距12.4個百分點。

而在郭台銘退出國民黨、未與柯文哲合作的情況下，韓國瑜、蔡英文、郭台銘三腳督的情況下，蔡英文支持度為29.8％，郭台銘為24.3％，韓國瑜為22.8％。若是郭台銘退出國民黨且與柯文哲合作、而由郭台銘出馬競選，韓國瑜、蔡英文、郭台銘三人支持度分別為蔡英文29.1％、郭台銘25.9％、韓國瑜22.8％。

網友在PTT論壇發文《震撼！！韓粉團沒人貼中時民調》，酸道：「前天TVBS民調在韓粉團內一堆人貼，還說要開始逆轉了，民調要開始往上爬了。今天韓粉最愛的艾普羅公布了民調，但都10點了居然在韓粉團沒人討論，韓粉也學主子睡到中午嗎？還是艾普羅也被歸類到韓導口中的假民調了？」

文章一出，迴響熱烈，意外吸引韓粉現身說法。韓粉老神在在，直言：「111投韓即可。」

(中時電子報)