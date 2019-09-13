從季初到季末，洋基有如籠罩在「傷兵詛咒」般，當兵不僅一籮筐，大家還輪流受傷不停歇。今(13)日在與老虎的雙重賽中，洋基分別以10比4、6比4取得2連勝，不過卻傷了陣中3名大將，包含「英砲」英卡納西昂(Edwin Encarnacion)、左投哈普(J.A. Happ)以及當家捕手桑契斯(Gary Sanchez)。

雙重賽首戰，英卡納西昂在第3局敲出2分炮為洋基坐穩領先優勢，不過隨後因左腹斜肌拉傷退場；而先發投手哈普僅投4.2局就退場，因肱二頭肌肌腱炎必須和英卡納西昂一同返回紐約檢查，而總教練波恩(Aaron Boone)表示哈普的肌腱炎並不嚴重，回紐約檢查是原本就有的規劃。

首戰傷了2名大將，雙重賽第2場又傳出傷兵，重砲捕手桑契斯在3局時因盜壘不慎，導致左側腹股溝緊繃提前退場，今年7月時桑契斯才因相同問題缺陣16場比賽，如今看似是舊傷復發。

「顯然，這些都是關鍵人物，」波恩在接受採訪時表示，「坦白說，我對他們3人的傷勢保持樂觀，希望他們回紐約檢查後能傳回好消息，不讓傷兵問題困擾球隊太久。」

雖然雙重賽有3名主將受傷，不過對洋基的好消息是他們有另外3名好手將傷癒歸隊，養傷大半季的前王牌投手塞弗瑞諾(Luis Severino)、「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)以及牛棚投手貝騰塞斯(Dellin Betances)都將回歸，全力為季後賽衝刺。

(中時電子報)