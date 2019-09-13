獲苗栗縣後龍鎮稻米達人冠軍賽好米組鄉鎮賽冠軍的63歲農友蔡德己。（農委會提供／廖德修傳真）

桃園市新屋區有機米組鄉鎮賽冠軍彭新金班長。（農委會提供／廖德修傳真）

農委會農糧署「108年台灣稻米達人冠軍賽」鄉鎮市區農會鄉鎮賽計76組，北區就佔了24組，競爭激烈。北區鄉鎮賽台灣好米組與台灣有機米組共有27位農友脫穎而出，將角逐全國賽。農糧署預計18日公布第2階段入圍名單，最終成績則於26日揭曉。

農糧署北區分署表示，本年度台灣稻米達人冠軍賽共有台灣好米組56組、有機米組20組。其中北區20家農會參賽，含好米組19組、有機米組5組，共301位農友參加，競爭非常激烈。經過層層評比，選出27位鄉鎮賽稻米達人，代表北區角逐全國賽；其中3人的小故事，最能看見稻米達人努力身影。

獲苗栗縣後龍鎮稻米達人冠軍賽好米組鄉鎮賽冠軍的63歲農友蔡德己，過去也兼作磚廠生意，約15年前轉行從父親手中接下務農工作。雖是半路出家，但蔡德己積極參與農會及苗栗區農業改良場的技術講習，加入後龍鎮農會輔導的產銷履歷集團驗證。去年嘗試以高雄145號品種參賽，今年同樣以之參賽，獲得後龍鎮鄉鎮賽冠軍。

以「旱地直播」栽培的桃園3號，奪下新竹縣新豐鄉好米組鄉鎮賽冠軍的36歲青農劉政祐，與兄弟劉政育、劉政雨一同承接父業，耕作超過100公頃稻田。不僅傳承父親的水稻栽培經驗，更積極與農業試驗所合作嘗試「旱地直播」栽培方式，因應氣候變遷下新豐地區的缺水問題。

不同於傳統蓄水整地及插秧，旱地直播不僅能省下大量的水，更節省育秧所需的人力及成本。試驗結果不僅產量與慣行農法相當，今年更奪下新豐鄉稻米達人冠軍，證明旱地直播法的品質。

此外，今年桃園市新屋區有機米組鄉鎮賽冠軍彭新金班長，其領導的新屋區稻米產銷班第7班自民國90年成立迄今已有18個年頭，目前與新屋區農會契作生產具有機驗證的桃園3號，面積達20公頃。不僅是桃園市唯一的有機稻米產銷班，所生產的桃園3號有機新香米，更榮獲2019年精饌米獎台灣有機米組全國冠軍，實力堅強。

(中時 )