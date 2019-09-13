為滿足偏遠地區公共運輸需求，台中市政府交通局積極推動「小黃公車」，鼓勵民眾免費預約搭乘計程車，解決當地公車不足問題。在市府積極向中央爭取經費補助下，日前已獲交通部核定，預計明年新增5條小黃公車路線，來往於豐原、太平、霧峰等地區，提供更多元便利的交通運輸服務。

台中市府交通局長葉昭甫表示，目前台中市「小黃公車」共有2條路線，包括黃1路小黃公車(豐原-豐原球場)與黃2路「小黃公車」(東勢-埤頭里)，這兩條路線主要行駛於豐原、東勢與石岡地區。

為擴大照顧偏遠地區居民交通權益，交通局規畫新增5條路線，包括朴子線、黃竹線、桐林線、舊正象鼻線、喀哩線，來往於豐原、太平、霧峰等地區。

在市府積極向中央爭取經費補助下，已獲交通部公路總局核定，預計明年正式上路，將以服務年老長者、行動不便者外出就醫，以及學童通學需求為主，滿足偏鄉交通需求。

(中時 )