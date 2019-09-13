中秋佳節期間，街頭巷尾常散發著燒烤香氣。許多人會趁著相聚時刻，大啖香腸、牛肉、豬肉等，但國健署提醒民眾，這些都是大腸癌的危險因子。中秋連假，不妨以汆燙蔬菜搭配燒烤肉片、以白肉取代紅肉，讓身體無負擔地過節。

大腸癌已連續11年高居癌症發生率之首，是國人好發的疾病，藝人豬哥亮、賀一航等都因此離世。其危險因子多半與生活習慣有關，包括高脂肪食物、紅肉、低纖維飲食、抽菸及飲酒等，若能遵守防癌4步驟（1.少紅肉、2.多蔬果、3.多運動、4.要篩檢），則可有效預防大腸癌上門。

中秋佳節如何健康過，維護腸道健康？國健署引用國際癌症總署資料指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉（豬、羊、牛），將增加17％ 罹患大腸癌的風險。因此，烤肉時，應避免攝取加工肉，建議以魚肉、瘦雞肉等白肉來取代紅肉。

另一方面，民眾可以汆燙蔬菜搭配燒烤肉片，或以肉串混合筊白筍、香菇、青椒、玉米筍等各色蔬菜，吃得健康又能增添風味。每日攝取的份量，以3份蔬菜、2份水果為佳（1份蔬菜約是煮熟後半個飯碗的量，1份水果則是1個拳頭大小）。

吃得開心的同時，也切勿忘記動一動。國健署表示，肥胖的人罹患大腸癌的風險比一般人高出1-2倍，而21-25％的大腸癌可歸因於身體活動不足。因此，除了平時保持規律的運動習慣，中秋烤肉後，亦可與親朋好友相約散步，聯繫情感的同時，避免肥胖上身。

除了維持健康的生活習慣，民眾亦可透過糞便潛血檢查，為腸道健康把關。目前國健署補助50歲以上至未滿75歲者，每2年進行1次糞便潛血檢查，不必限制飲食，也不會造成疼痛。根據統計，檢查結果為陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，每22人就有1人為大腸癌。一旦發現檢查結果呈陽性，應及早接受大腸鏡檢查，才能早期發現、早期治療。

(中時 )