郭退黨衝擊藍營？盧秀燕：不放棄整合 11:392019/09/13 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市長盧秀燕13日受訪，強調不到最後1秒，國民黨不會放棄整合。（林欣儀攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海集團董事長郭台銘宣布退出國民黨，是否影響2020藍營選情？台中市長盧秀燕表示，不到最後絕不放棄團結與整合。至於黨內總統參選人韓國瑜14日將到台中展開鐵人行程，盧秀燕是否陪同？她請大家期待。 盧秀燕表示，選戰跟任何事情一樣，不到最後1秒鐘絕不輕言放棄整合跟團結，當然有些人擔憂郭董出走造成國民黨分裂，但離選舉還有4個月，不到最後絕不放棄整合與團結。 至於會不會擔任韓競選總部、14日陪同他跑台中市行程？盧秀燕賣關子說，大家敬請期待，祝大家中秋愉快。 (中時 ) #盧秀燕 #整合 #期待 #國民黨 #行程 也許您會感興趣 推薦閱讀 林憲同告郭台銘背信 要求退黨道歉賠百億 11:042019/09/10 社會 郭董與國民黨對著幹 就怕被罵不忠不孝 08:182019/09/11 政治 藍軍志工團沉痛聲明！逼王辭不分區 14:002019/09/11 政治 國民黨中常委姚江臨 籲郭王：好聚好散 15:572019/09/11 政治 批迂腐中常委把持國民黨與 郭台銘正式和國民黨開戰 11:342019/09/12 政治 郭台銘退黨 阮昭雄： 既然這麼糟為何參加初選？ 13:092019/09/12 政治 郭退黨聲明全文曝光 網看完4字怒轟 15:582019/09/12 政治 郭退黨 陳其邁：奇怪！我的程度沒辦法理解 18:592019/09/12 政治 台灣政情國民黨開火－周錫瑋嗆郭沒誠信能期待什麼 04:092019/09/13 焦點新聞 周錫瑋轟 忍你讓你不是怕你 04:102019/09/13 政治要聞 政治熱門新聞 藍綠對決、三腳督 最新民調出爐 - 政治 高鐵巧遇韓國瑜 身旁驚見神秘女子 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度嚇人！ - 政治 最新民調震撼網！大喊這不是中時 - 政治 胡幼偉：強強滾比郭台銘重要多了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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