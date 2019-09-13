鴻海集團董事長郭台銘宣布退出國民黨，是否影響2020藍營選情？台中市長盧秀燕表示，不到最後絕不放棄團結與整合。至於黨內總統參選人韓國瑜14日將到台中展開鐵人行程，盧秀燕是否陪同？她請大家期待。

盧秀燕表示，選戰跟任何事情一樣，不到最後1秒鐘絕不輕言放棄整合跟團結，當然有些人擔憂郭董出走造成國民黨分裂，但離選舉還有4個月，不到最後絕不放棄整合與團結。

至於會不會擔任韓競選總部、14日陪同他跑台中市行程？盧秀燕賣關子說，大家敬請期待，祝大家中秋愉快。

(中時 )