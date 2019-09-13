前鴻海集團董事長郭台銘昨發聲明宣布退黨同時，還斥國民黨黨魂流失，讓他失望了。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希表示，他對國民黨邀郭台銘參加2020總統初選，即非常不滿了，直到昨他已忍無可忍，他要問郭國民黨哪裡對不起你？韓市長哪裡對不起你？

李來希在臉書發文說，國民黨門牆高聳，庭深院廣，進出不易，卻由得郭台銘先生任我行，說來就來，說走就走，毫無阻礙毫無掛念，進門加冠，出去回頭踹門。

他身為國民黨終身黨員不懂的是，郭台銘先生何德何能，可以這樣來去自如，目中無人，難不成國民黨人才不濟，家道中落，連個商人都治不了了？

他不懂的是，到現在為止，還沒有人出來說清楚講明白，這個人是怎麼被找回來的？國民黨高層為郭台銘先生量身打造競選規則，請問國民黨哪裡對不起這個人？

李來希更進一步說，韓國瑜先生顧全大局，忍氣吞聲，從不口出惡言，一忍再忍，請問郭台銘先生，韓市長哪裡對不起你這個人？

他說，引進郭台銘先生的國民黨高層們，一直沒給基層同志一個交待，面對一個頤指氣使，予取予求的大商人，你們在怕什麼？連一聲重話都不敢說？為什麼？這位大商人為什麼敢，而國民黨高層為什麼不敢？敢與不敢之間究竟存在著什麼樣不可告人的故事，這故事肯定精彩，不知道什麼時候可以解密，與大家分享解謎之樂？

(中時電子報)