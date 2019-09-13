電子菸近年來很受歡迎，有人認為也能減低二手菸的遺毒，甚至比香菸危害少，但事實真的如此嗎？近期在美國一位18歲少年抽了兩年多的電子菸，竟然導致他出現呼吸困難的症狀，送醫後，醫生查看後發現他年輕的肺跟已經70多歲的老人飽受摧殘。

美國一名少年亞當．赫根雷德（Adam Hergenreder）抽了兩年多的電子菸，之後更從抽尼古丁轉換成大麻，約1年半後，他開始出現發抖抽搐的症狀，之後病情惡化到開始暈眩嘔吐。起初亞當以為只是染上了流感並未多加留意，直到被送進加護病房後，醫生赫然發現，他的肺狀況糟如70歲老人，再晚個兩三天沒治療可能就一命嗚呼。

根據研究，專家以前普遍表示，電子菸的毒害比香菸少，但「電子菸長期下來可能對罹病與死亡造成的影響，目前還不清楚」尤其美國堪薩斯州出現第6起死於與電子煙有關的肺病案例，案主是一名超過50歲的婦女，有健康問題病史，她開始使用電子煙不久後就病得很重，症狀迅速發展。美國疾病管制與預防中心（CDC）還在調查這些疾病是由電子菸中的成分引發，或者只是使用電子菸慣習引起的。

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(中時電子報)