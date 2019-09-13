網友PO出養孩子1795天來，所消耗的奶粉罐堆砌成牆，形成驚人的「金磚牆」照。（圖摘自臉書爆怨公社）

養小孩多累？總是聽著各爸爸媽媽分享帶小孩是多麼辛苦的活，尤其更是「燒錢」近日網友直接曬出養小孩4年多，買來的奶粉罐所堆砌的「奶粉牆」照，震驚眾網友，完整呈現養小孩的開銷是多麼驚人。

日前有位媽媽在臉書《爆怨公社》上PO出養孩子1795天來，所消耗的奶粉罐堆砌成牆，形成驚人的「金磚牆」照，浩大的畫面，該位媽媽卻說一點都不誇張，更表示還有半面牆在外公外婆家！

此媽媽透露，「孩子1歲時奶喝很少，我們還竊喜應該可以省奶粉錢；2歲時突然反常，本來1天喝3-4瓶，後來變1餐3-4瓶 （1瓶180cc-210cc）。」奶粉牆遂於2014年10月疊起，媽媽自嘲「牆疊得越高，我們的口袋破得越大」。

奶粉遂於2014年10月疊起，媽媽自嘲「牆疊得越高，我們的口袋破得越大」。（圖摘自臉書爆怨公社）

這驚人畫面一曝光，網友齊聲讚嘆「太厲害了」、「滿滿的錢阿」！還有網友眼尖發現原PO家裡也太大了吧！居然有空間放下一面奶粉牆。不過從照片看得出，做爸媽的不容易，花在自己小孩身上的錢絕對不會少，天下父母心，真的如原PO所說，這是個「用血淚堆積成的金磚牆」。

(中時電子報)