2020總統大選戰局瞬息萬變，鴻海集團創辦人郭台銘在中秋節前夕丟出震撼彈，黨內初選未能贏過韓國瑜的他，由幕僚兼永齡基金會副執行長蔡沁瑜代為宣布退出國民黨，聲明中表示是因擔憂與理念不同而選擇離開，至於是否出來選總統？郭台銘方面仍不願鬆口，蔡沁瑜也僅低調表示「9月17日前會給大家答案」，而作家苦苓也在節目上談此事，表示看到郭董聲明的這個「關鍵之處」，斷言他不會出來選。

郭台銘宣布退出國民黨，但對於是否參戰2020大選，還沒有答案，苦苓昨(9/12)作客《鄭知道了》，在節目中分析郭董的行為模式與心態，打膽斷言他不會出來選這屆總統，理由是若郭台銘要選，「今天不會這麼草率叫一個幕僚去宣布脫黨，他應該正式發表宣告」。

苦苓也表示，郭台銘這份退黨聲明不夠具備拉攏人心的渲染力，不足以打動藍營及中間選民，還以分手的男女朋友做例子，直呼先喊分手的就是錯的，要背負變心、絕情的名義，「所以你應該讓國民黨來開除你」。

(中時電子報)